Passione: Melina presenteia Mauro com coroa funerária

Insatisfeita com o casamento de Mauro (Rodrigo Lombardi) e Diana (Carolina Dieckmann), Melina (Mayana Moura) presenteará o engenheiro com uma coroa funerária, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. Mauro encontrará a coroa em sua sala e, revoltado, irá atrás da estilista tirar satisfação. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 21.



“Foi você, não foi? Não foi?", perguntará o engenheiro. Melina provocará o ex-namorando. Perguntará o que ele achou do presente que recebeu pelo casamento com a jornalista. Em seguida, os dois começarão a discutir, e Fred (Reynaldo Gianecchini) entrará na sala da esposa. Ao ver a coroa, o marido da estilista ficará irritado. “O que é isso, Melina?".

adblock ativo