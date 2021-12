Passione: Melina pede para Mauro ficar longe dela após grosseria do rapaz

A personagem Melina, vivida por Mayana Moura, da novela Passione da Rede Globo, pede para Mauro (Rodrigo Lombardi) se afastar dela. Antes era Mauro quem queria distância dela por causa da morte de sua esposa Diana (Carolina Dieckmann), mas Melina cansa das grosserias de Mauro e resolve ficar longe do rapaz.







A situação complica após Melina perceber que a filha de Mauro, Vitória, está com febre e resolve levá-la para o hospital. Só que ela não avisa a ninguém, o que deixa Mauro desesperado achando que moça fez algo de ruim com a filha.









