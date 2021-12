"Passione": Melina obriga Diana desistir de se casar com Mauro

Melina (Mayana Moura) está cada vez mais mau caráter em 'Passione'. Ao invés de seguir em paz com sua vida de casada com Fred (Reynaldo Gianecchini), a estilista vai continuar tentando sabotar o romance de Diana (Carolina Dieckmann) e Mauro (Rodrigo Lombardi). Ela vai chantagear a jornalista para que ela desista de se casar com empresário.



Como foi a única testemunha da discussão entre Mauro e Noronha (Rodrigo dos Santos), que resultou na morte do executivo, Melina usará o fato a seu favor. Ela dirá a Diana que se insistir no casamento com o presidente da metalúrgica Gouveia, vai contar à polícia que Mauro foi o responsável pela morte de Noronha.





adblock ativo