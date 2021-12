Passione: Melina e Diana brigam por causa de Mauro

Melina (Mayana Moura) e Diana (Carolina Dieckmann) vão brigar por causa de Mauro (Rodrigo Lombardi) em Passione, novela das 20h da Rede Globo de autoria de Sílvio de Abreu. A designer de moda e a cunhada sairão no tapa no capítulo desta quinta-feira, 19. Bete (Fernanda Montenegro) presenciará a cena e passará mal.



O desentendimento entre as duas começá após Melina anunciar para a família que está grávida. Ainda desconfiada do envolvimento do seu namorado com a cunhada, ela resolverá tirar satisfações com a jornalista. "Você está tentando segurar o Mauro com um bebê que você nem sabe se é dele! Solta meu braço!”.



Diana dirá ainda que o engenheiro é apaixonado por ela e que resolveu ficar com a cunhada para ajudar a família Gouveia. Melina ficará revoltada e dará uma bofetada na mulher de Gerson (Marcelo Antony). As duas chegarão a rolar no chão. Mauro e Bete irão até o quarto após ouvir a gritaria.

adblock ativo