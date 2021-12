Passione: Melina descobre que Fred roubou dinheiro da conta de Saulo

Depois de discutir com Fred (Reynaldo Gianecchini), Melina, personagem de Mayana Moura na novela Passione, da Rede Globo, fica um tempo sozinha na sala dele na metalúrgica e vê provas que o incriminam.



Os documentos foram deixados na sala por Cris (Gabriela Carneiro da Cunha). Melina vasculha a papelada e encontra documentos de Myrna (Kate Lyra) e cópias do passaporte do vilão e de uma conta no exterior.



"O Fred foi pra Suíça? Mas nessa época ele estava em Nova Iorque... Uma conta na Suíça, no nome do Saulo... O Fred e a Myrna... Meu Deus... Foi o Fred quem roubou o dinheiro da conta do Saulo!", ela conclui, perplexa.



A cena vai ao ar na próxima sexta-feira, 10.

adblock ativo