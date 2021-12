Passione: Melina defende Mauro e admite que perdeu o controle

Melina, personagem de Mayana Moura na novela Passione, da Rede Globo, assume para o delegado que mentiu em seu depoimento anterior e afirma que Mauro (Rodrigo Lombardi) não matou Noronha (Rodrigo dos Santos).



Depois de consertar o erro, Melina chega em casa chorando muito e é consolada por Bete (Fernanda Montenegro), que pede à filha que crie juizo: "Todas essas loucuras que você fez só serviram pra afastar o Mauro ainda mais... Só fizeram com que ele ficasse com raiva de você! Aprenda, minha filha... Aprenda a perder...".



Como prova do seu arrependimento, a estilista denuncia para Bete e Mauro o golpe de Fred e mostra a cópia do passaporte do vilão para os dois.



Chocados, Bete e Mauro pedem mais explicações e Melina desmascara o marido:



"Vocês tinham razão o tempo todo! O Fred é um bandido, ladrão! Foi ele quem roubou o dinheiro que o Saulo desviou da empresa!", diz a estilista, que agora tenta dar a volta por cima depois de ter sido abandonada pelo marido.



As cenas vão ao ar nesta sexta-feira, 10.

