Passione: Melina agarra Mauro e confessa que não ama Fred

A estilista Melina (Mayana Moura) tentará, mais uma vez, seduzir o empresário Mauro (Rodrigo Lombardi). No capítulo que vai ao ar neste sábado, 20, na novela Passione, ela aparecerá de surpresa no escritório do galã e deixará claro que está infeliz com o casamento com Fred (Reynaldo Gianecchini). Em seguida, avança para cima do rapaz até que o beijo seja consumado.







De acordo com informações oficiais da Rede Globo, a cena começará com Mauro no escritório, refletindo sobre a conversa que teve com Charles, o representante da Otabol Inc., empresa que comprou as ações da Metalúrgica Gouveia.









adblock ativo