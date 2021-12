Passione: Mauro pede Diana em casamento

Mauro (Rodrigo Lombardi) pedirá Diana (Carolina Dieckmann) em casamento em “Passione”, novela das 21h da Globo. O engenheiro dará um anel de noivado à jornalista um dia antes de ela e Gerson (Marcelo Antony) assinarem o divórcio. A cena, gravada em uma praia, será exibida no capítulo desta quarta-feira, 29.







O romance, contudo, pode estar ameaçado. Por causa do mau desempenho da atriz e da pouca aceitação do público com a mocinha da novela, Carolina Dieckmann pode deixar a trama antes do previsto. A sua personagem deve morrer assassinada no início do próximo mês. Sílvio de Abreu já havia anunciado que um dos personagens principais morreria.











