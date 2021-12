Passione: Mauro e Diana têm recaída

O casal Mauro (Rodrigo Lombardi) e Diana (Carolina Dieckmann) terá uma recaída no capítulo deste sábado, 14, da novela 'Passione'. Os dois vão se encontrar em um Hotel e decidirão assumir o romance, segundo informações do site Terra.

Quando a jornalista descobre que Mauro vai viajar sozinho para Teresina, para acompanhar a produção da bicicleta inspirada na Skinny Top pela empresa concorrente, decide encontrá-lo. Para despistar o marido, Gerson (Marcello Antony), ela diz que vai visitar a família no interior.

Ao se deparar com Diana no Hotel, Mauro fica surpreso e, apesar de se preocupar com a esposa Melina (Mayana Moura), se rende à paixão, passando os dias juntos. Ele, então, resolve assumir a relação quando voltar a São Paulo. "Sei que vou perder meu emprego e sair daquela casa, mas quero ficar com você", sentencia ele, decidido a abrir mão de tudo. "Para ficar do seu lado, encaro qualquer coisa", diz à amada. Mas, a revelação da gravidez de Melina atrapalhará os planos do casal.

