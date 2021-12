Passione: Mauro descobre falsa gravidez de Melina

Mauro (Rodrigo Lombardi) descobrirá que a gravidez de Melina (Mayana Moura) é falsa, em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. O filho do chofer contará para toda família Gouveia, pouco antes do jantar, que não se casará mais com a designer de moda. A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 3.

"Do que você está falando? Você não pode estar falando sério, você me prometeu, deu sua palavra. E o meu filho? Crio sozinha?". O engenheiro explicará porque desistiu do casamento."Pois é exatamente sobre isso que vim conversar com você na frente de todos. Esse exame de gravidez é falso! Você não está grávida. Você mentiu para mim!".

