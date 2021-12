Passione: Marcelo Antony nega que seu personagem será gay

Marcelo Antony negou que Gerson Gouveia, seu personagem em “Passione”, será um homossexual na próxima novela das 20h da Rede Globo. Em entrevista à coluna Zapping, da Folha de S. Paulo, ele afirmou que o piloto de stock car terá um segredo na trama que vai acabar separando ele da esposa, vivida por Carolina Dieckmann.

Na semana passada, a coluna "Retratos da Vida", do jornal Extra, publicou nota afirmando que a jornalista Diana Gouveia (Carolina Dieckamnn) vai descobrir que o marido tem um caso extra-conjugal com outro homem. Segundo a publicação, ela começaria a desconfiar dele por conta da atenção excessiva que reserva aos amigos.

Na novela que estreia no dia 16 de maio no lugar de “Viver a Vida”, o famoso piloto de Stock Car interpretado por Antony vai disputar a jornalista Diana Gouveia com Mauro (Rodrigo Lombardi), empresário casado com a filha de Fernanda Montenegro na história.

Completam o elenco da trama Reynaldo Gianecchini, Tony Ramos, Gabriela Duarte, Bruno Gagliasso, Mariana Ximenes e Cauã Reymond. A direção-geral está nas mãos de Carlos Araújo e direção de núcleo de Denise Saraceni, com cenas gravadas na Itália e no Brasil.

