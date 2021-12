Passione: Maitê Proença trairá o marido 9 vezes em 23 capítulos

Infeliz no casamento, a personagem de Maitê Proença (Estela) promete causar polêmica entre os espectadores por causa da infidelidade no seu casamento na novela Passione, de Sílvio de Abreu. Segundo a coluna Outro Canal, a socialite vai trair o marido com nove homens diferentes em apenas 23 capítulos.

Apesar dos diversos encontros casuais sem compromisso que manterá, a esposa do empresário Saulo (Werner Schunemann) se apaixonará ao longo da trama. O autor não revelou ainda quem será o personagem.

