Passione: Lorena diz para a polícia que Stella matou Saulo

Depois de fazer ameaças à mãe, Lorena (Tammy Di Calafiori) resolverá mudar o depoimento que prestou na delegacia a respeito do envolvimento de Stella (Maitê Proença) no assassinato de seu pai, o empresário Saulo (Werner Schünemann), em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A estudante dirá ao delegado que a socialite pediu que ela não contasse do caso com Agnello (Daniel de Oliveira). A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 25.

adblock ativo