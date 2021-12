Passione: Lorena beija Chulepa para provocar Agnello

Lorena (Tammy Di Calafiori) dará um beijo em Chulepa (Gabriel Wainer) na frente de Agnello (Daniel de Oliveira) para provocar o italiano, em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. A jovem decidirá ficar com o treinador dos irmãos depois de ter flagrado uma suposta traição do então namorado com Lia (Juliana Didone).



O italiano ficará irritado ao ver a ex com Chulepa, e os dois rapazes acabarão se agredindo com socos e pontapés por causa da filha de Stella (Maitê Proença), no capítulo de segunda-feira, 09. Lorena cuidará do treinador e vai ignorar Agnello. O italiano voltará a afirmar que foi a colega de faculdade da ex quem planejou uma armadilha para separá-los, mas ela não dará ouvidos.

