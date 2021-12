Passione: Lorena ameaça denunciar Stella para a polícia

Lorena (Tammy Di Calafiori) acusará Stella (Maitê Proença) pela morte de Saulo (Werner Shunemann), em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. A estudante ameaçará contar para a polícia que mentiu em seu depoimento a respeito do assassinato do pai. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 6.







"Posso te acusar, sim! Tenho toda a razão do mundo para isso! Você traía o meu pai, queria ficar livre dele para ficar com o seu amante. E fez os filhos mentirem para livrar a tua cara! Posso te acusar e não é só aqui, entre quatro paredes, não. Vou naquela delegacia, agora, para dizer que eu menti para proteger a minha mãe! Mas que eu me arrependi. Vou contar a verdade!".









