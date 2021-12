Passione: Lorena ameaça contar para o pai que Stella tem amante

Depois de Stella (Maitê Proença) tentar atrapalhar o romance de Lorena (Tammy Di Calafiori) com Agnello (Daniel de Oliveira), é a vez da filha da socialite tentar interferir na relação da mãe com o italiano. A universitária, que foi até a casa do ex-namorado ontem, ameaçará contar tudo sobre o envolvimento dos dois a Saulo (Werner Schünemann) no capítulo desta quarta-feira, 29.







"Eu não estou preocupada com você! Não quero você mais. Você pode sair com quem bem quiser. Quero que você se dane! Mas eu não vou deixar você voltar com a minha mãe! Entrego ela pro meu pai! Digo que ela traía ele. Mas com você ela não fica!", prometerá. O italiano ficará surpreso com a reação da jovem.











