Passione: Laura deixou empresa com Saulo no dia do crime

Mauro (Rodrigo

Lombardi) e Diana (Carolina Dieckmann) descobrirão, por meio das

imagens do circuito interno de TV da Metalúrgica Gouveia, que Laura

(Adriana Padro) deixou a empresa com Saulo (Werner Schünemann) no

dia em que ele foi assassinado em um motel. A cena será exibida no

Inicialmente, o

engenheiro chamará a assessora de imprensa para dizer que já tem a

prova de que o trabalho de Diana foi realmente sabotado. Laura

perguntará como eles descobriram, mas, antes de saber como

conseguiram, será questionada por Mauro a respeito do envolvimento

dela com a vítima: "Que tipo de relacionamento você tinha com

A jornalista ficará

nervosa porque sabe que as imagens foram feitas pouco antes de o

empresário morrer e não conseguirá se explicar. Diana, apesar de

afirmar que eles não a estão acusando, dirá que não entendeu

porque Laura mentiu para ela naquela noite. ¿Quando te encontrei,

você disse que não tinha saído do prédio. Então, o que você

estava fazendo saindo com o Saulo da Metalúrgica?



