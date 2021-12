Passione: Kelly defende Valentina para assistente social

Kelly (Carol Macedo) defenderá a avó (Daisy Lúcidi) de acusações sobre exploração de trabalho infantil e Clara (Mariana Ximenes) ficará surpresa com a atitude da garota, em “Passione”, novela de Sílvio de Abreu. A irmã da vilã mentirá sobre o trabalho na pensão por temer que seja obrigada a morar em algum abrigo. A cena será exibida no capítulo desta quarta-feira, 11, após o Jornal Nacional.



Clara tentará convencer a adolescente a contar para uma assistente social tudo o que Valentina a obriga a fazer. Kelly, no entanto, afirmará que a irmã está equivocada e dirá que ajuda a avó porque ela já está com a idade avançada. "Não, moça. A minha avó não me manda fazer nada. Eu é que ajudo, coitada, porque quero”.

