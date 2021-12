Passione: Jéssica volta com Berilo

Jéssica (Gabriela Duarte) desculpará Berilo (Bruno Gagliasso) e voltará com o italiano em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. Ele fará uma surpresa para a filha de Olavo (Francisco Cuoco). Encherá a sala de pétalas de rosa, ficará de joelhos e pedirá perdão. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 18.

O italiano procurará a esposa brasileira após ter tentando voltar para Agostina (Leandra Leal), com quem se casou na Itália. A filha de Totó (Tony Ramos) não aceitou retomar a relação. Como não quer ficar sozinho, foi atrás de Jéssica. "Desculpa. Desculpa os erros de um homem que te ama. Eu estou disposto a pagar cada erro com você. Me dá um beijo, porque já estou com saudades”, dirá.

Apaixonada, a filha do empresário brasileiro não resistirá aos apelos de Berilo. "Não faz isso, Berilo, você sabe que eu não resisto, é covardia”.

