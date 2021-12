Passione: Jéssica, Agostina e Berilo terminam presos em delegacia

Mais uma briga entre Jéssica (Gabriela Duarte) e Agostina (Leandra Leal) acontece no capítulo de Passione desta sexta-feira, 22. Dessa vez, ambas irão à delegacia assim que descobrem que Berilo (Bruno Gagliasso) foi preso.

O rapaz será detido depois de Agnello (Daniel de Oliveira) o denunciar por bigamia. Ele será surpreendido com um mandado de prisão e tentará conseguir ajuda com Olavo (Francisco Cuoco), que não se envolve e o deixa ser levado pelos agentes.





Jéssica e Agostina correm para delegacia, sem esperar pelo encontro, e ficam revoltadas com a situação. Discutem, gritam e partem para agressão física.

Policiais são obrigados a intervir, mas só resolvem a situação depois de colocarem as duas na prisão por desacato. De acordo com informações do site oficial do folhetim, cada uma delas é colocada em uma cela, mas ficam de frente com Berilo.





adblock ativo