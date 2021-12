Passione: Gerson termina com Felícia

Gerson, personagem de Marcello Antony na novela Passione, da Rede Globo, resolve terminar o relacionamento com Felícia (Larissa Maciel) por não conseguir contar a ela o seu problema.



Na cena que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, o piloto levará Felícia para casa, mas ela percebe que o companheiro não está bem: "Você ficou calado o tempo todo no carro. Você não está bem... Fala o que é?! Eu estou aqui, estou do seu lado, quero ajudar".



Sem conseguir falar do problema e que já está se tratando, Gerson resolve terminar tudo. "Acho melhor a gente parar de se ver", diz o personagem, deixando Felícia arrasada.

Desde o início da trama, havia o segredo em torno do problema do personagem de Marcelo Antony. Surgiram especulações de que Gerson poderia ser gay ou mesmo pedófilo, mas o que atormenta o piloto é o seu vício em assistir cenas pesadas de sexo na internet, segredo que levou ao fim o seu casamento com Diana (Carolina Dieckman).

adblock ativo