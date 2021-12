Passione: Gerson tem um surto enquanto vê imagens no computador

Gerson (Marcello Antony) dará sinais de que continua a sofrer com seus traumas do passado. No capítulo de Passione que vai ao ar na próxima quinta-feira, 25, o rapaz estará em frente ao computador quando desabafa: “Tenho que parar com isso. Tenho que parar! Não aguento mais! Não aguento!”





No auge da sua revolta, chega a dar socos no teclado. A crise acontecerá após uma consulta com o psiquiatra Flávio Gikovate. Ao chegar em casa, o piloto segue direto para o quarto, liga o computador, e sequer responde ao ser chamado por Antero (Leonardo Villar).



Desde o início da trama existe um mistério sobre o problema de Gerson. Sabe-se que é algum tipo de trauma relacionado ao início da sua vida sexual. Tudo leva a crer que ele teria sofrido abuso sexual na infância, mas nada ainda foi confirmado pelo desenrolar da história.





