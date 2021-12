"Passione": Gerson foi abusado sexualmente na infância

O segredo de Gerson (Marcello Antony) finalmente será revelado em “Passione”. De acordo com informações da coluna 'Sessão Extra', do jornal Extra, o piloto fará a confissão durante uma consulta com o psiquiatra Flávio Gikovate e revelará que foi abusado sexualmente na infância. As cenas devem ir ao ar em duas semanas.





O rapaz criou coragem e contou detalhes para o médico. Gerson diz que havia uma mulher gorda, de seios grandes, quarentona, que trabalhava em sua casa, e lhe tratava bem. “Seu corpo exalava um cheiro forte. Quando ela me beijava eu sentia o meu rosto molhado de saliva (...) Um dia ela me levou para o quarto dela, ficou nua na minha frente e pediu para que eu a tocasse”, relatou o piloto.

Gerson continuou dizendo que a situação se repetiu por muitas vezes. “Eu não entendia direito o que estava acontecendo (...) Numa das vezes, chegou um homem baixinho, meio esquisito, feio, peludo, e eu vi os dois juntos”.

O piloto chegou a falar que a situação mexia com ele, apesar de não saber explicar de que forma isso acontecia. “Perdi a inocência muito cedo, ganhei uma malícia que nenhuma criança deve experimentar”, revelou.

