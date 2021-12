Passione: Gerson expulsa Mauro de casa após descobrir traição

Gerson (Marcelo Antony) expulsará Mauro (Rodrigo Lombardi) da casa dos Gouveias após descobrir que o engenheiro e Diana (Carolina Dieckmann) estão juntos, em “Passione”. O piloto de Stock Car ficará sabendo do namoro de sua ex-mulher com seu melhor amigo por meio de Melina (Mayana Moura). A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 09.

"Traidor, tramando nas minhas costas! É este o amigo de infância que eu sempre tive, o amigo inseparável? Não, você é um traidor, e vai embora desta casa agora! Anda! Fora!", exigirá o filho de Bete (Fernanda Montenegro).

Mauro se defenderá das acusações. Ele afirmará que a relação de Gerson e Diana não existe mais. O engenheiro fará questão de dizer que a jornalista não o ama. "Para que insistir, pra que viver uma mentira? O casamento de vocês foi um erro. Admita isso de uma vez".

