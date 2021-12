Passione: Gerson e Mauro brigam por causa de Diana

Gerson (Marcelo Antony) e Mauro (Rodrigo Lombardi) vão se desentender por causa de Diana (Carolina Dieckmann) em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. Tudo começa quando a jornalista diz para o piloto que quer a separação porque ama outro homem. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 02.

O filho de Bete desconfiará do engenheiro e irá até o quarto dele tirar satisfações. "Você tá se encontrando escondido com a minha mulher, cara? Fala!". Mauro enfrentará Gerson: "Por que você insiste na Diana? Amor não pode ser! Então o que é? Por que ela é tão importante pra você? Por que não pode ficar sem ela? Do que tem medo? O que é que te perturba? Fala Gerson!"

