Passione: Gerson e Fátima terão o primeiro encontro

Gerson (Marcello Antony) conseguirá convencer Felícia (Larissa Maciel) de que não assumiu a paternidade de Fátima (Bianca Bin) porque achava que a criança havia morrido no parto. O piloto pedirá que Fortunato (Flavio Migliacco) conte para a filha de Candê (Vera Holtz)o motivo pelo qual desapareceu na época que a a ex-namorada teve a primeira filha. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 6.



O tio de Olavo (Francisco Cuoco) revelará para Felícia que o pai dela fez um acordo com Eugênio (Mauro Mendonça) para esconder toda a história de Gerson. O filho do empresário acabou indo estudar na Europa depois de receber a notícia de que o bebê da sua ex-namorada havia morrido no parto.

