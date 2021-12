Passione: Gerson descobre que Lorena mente em depoimento à polícia

Gerson (Marcello Antony) será o primeiro a descobrir que Lorena (Tammy di Calafiori) mentiu em seu depoimento à polícia. No capítulo de Passione que vai ao ar nesta quarta-feira, 20, a jovem voltará da delegacia onde teve de falar sobre seu pai, Saulo Gouveia (Werner Schünemann), encontrado morto dentro de um motel.

Ao lado de Stela (Maitê Proença), Lorena confessa que sente-se mal por esconder a verdade do delegado. "Eu devia ter dito a verdade no depoimento... Me arrependi de ter mentido", diz.





