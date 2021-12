Passione: Gerson descobre que é pai de Fátima

Gerson (Marcelo Antony) descobrirá que Fátima (Bianca Bin) é sua filha, em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O piloto ficará sabendo da paternidade depois que Mauro (Rodrigo Lombardi) contar que Felícia (Larissa Maciel) tem uma filha com ele. O engenheiro mostrará uma foto, entregue por Sinval (Kayky Brito), na qual um homem com o rosto riscado aparece ao lado de Felícia.







Gerson levará um susto ao ver a fotografia. "Meu Deus, onde você achou esta foto? É a Felícia!". Sem esconder o nervosismo, Mauro contará para o amigo o que aconteceu depois que ele e a filha de Candê (Vera Holtz) se afastaram. "Não sei nem como te dizer, mas você é pai. Você tem uma filha com a Felícia!". A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 2, após o Jornal Nacional.











