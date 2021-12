Passione: Gerson briga com Diana e confessa que não pode ter filhos

Vai ao ar nos próximos dias o capítulo de “Passione” no qual o piloto de Stock Car Gerson (Marcelo Antony) contará à jornalista Diana (Carolina Dieckmann) que não poderá ter filhos. A revelação acontecerá depois de a moça insistir que pretende ter filhos.

Gerson decide contar tudo para a esposa após uma discussão no carro. Irritado, vai interromper a viagem para fazer a revelação. Diana ficará decepcionada, pois o piloto já havia mentido ao dizer que não gostaria de ter filhos.

O ator prefere não revelar o mistério do seu personagem. Filho de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro), desde antes de a trama começar era previsto que Gerson tivesse um polêmico segredo. “Será uma quebra de paradigma”, anunciou Antony.

O autor Silvio de Abreu chegou a reclamar depois de diversas especulações sobre o roteiro. Primeiro, sites e publicações noticiaram que, apesar de se apaixonar e casar com Diana, o galã seria descoberto gay no decorrer da trama pela própria esposa. Depois, passaram a ser divulgadas informações de que, na verdade, Gerson seria um pedófilo, e este seria o motivo da sua recusa em ter filhos.

As desconfianças de Diana começam no capítulo de quinta-feira, 17, quando, ainda em lua de mel, ela vê o marido desligar o computador de modo apressado ao perceber sua presença. Os dois acabam brigando por causa da atitude do rapaz, sendo que no dia anterior eles já haviam discutido porque Gerson saiu e a deixou sozinha no hotel.

Ainda nesta semana, Diana começará a perceber que o marido está cada vez mais distante e vai comentar com a amiga Cris (Gabriela Carneiro da Cunha) no capítulo de sábado, 18, que acredita que o casamento aconteceu porque Gerson quer manter aparências.

