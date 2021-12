Passione: Fred vai a julgamento pela morte de Saulo

No capítulo final de “Passione”, exibido nesta sexta-feira, 14, na Rede Globo, Fred (Reynaldo Gianecchini) será julgado pelo assassinato de Saulo (Werner Schünemann). O vilão da trama de Sílvio de Abreu, no entanto, alega que não foi o responsável pela morte do empresário, que se transformou em uma das maiores interrogações do folhetim.



Em depoimento à polícia, antes de ir a julgamento, o personagem de Reynaldo Gianecchini dirá que é vítima de uma armação e sugere que o delegado investigue Laura (Adriana Padro), amante do empresário, Gerson (Marcelo Antony) e Danilo (Cauã Reymond), irmão e filho da vítima, respectivamente.

adblock ativo