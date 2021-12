Passione: Fred tira Mauro da presidência da Metalúrgica

Mauro (Rodrigo Lombardi) receberá um e-mail enviado por um representante da Otabol, grupo que agora detém a maior parte das ações da Metalúrgica Gouveia, que informará que ele não continuará na presidência da empresa, em “Passsione”, novela das 21h da Rede Globo. A cena será exibida no capítulo desta sexta-feira, 26.



Surpreso com o e-mail, o engenheiro irá ler o conteúdo da mensagem para Cavarzere (Giulio Lopes). "Senhor Mauro Santarém, cumprimos o dever de lhe informar que, por decisão desta controladora, o senhor está, a partir desta data, afastado da presidência da Metalúrgica Gouveia". "Afastado? Eles estão... Me tirando do cargo?", comentará.

adblock ativo