Passione: Fred se torna o maior acionista da Metalúrgica Gouveia

O vilão Fred (Reynaldo Gianecchini) terá seu dia de glória em Passione na próxima sexta-feira, 19, quando vai ao ar o capítulo com o desfecho do leilão das ações da Metalúrgica Gouveia. Clô (Irene Ravache) e Olavo (Francisco Cuoco) estarão na disputa, mas Fred conseguirá todos títulos da empresa e se torna sócio majoritário.





Fred usará parte do dinheiro que roubou da conta de Saulo (Werner Schünemann) no exterior. "Vai poder mandar e desmandar com poder de decisão e veto (...)", lembrará o corretor que auxilia na transação.

A discrição nos negócios será exigida para que ninguém saiba que ele é o maior acionista da metalúrgica. "Como eu te disse, não quero aparecer, tudo tem que ser feito por meio da minha empresa", dirá.

Por fim, o rapaz aproveitará um momento de solidão no escritório para comemorar mais esse avanço no seu plano de vingança.

