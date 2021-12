Passione: Fred rouba a mãe, bate em Clara e é preso no Paraguai

O personagem de Reynaldo Gianecchini (Fred) na novela Passione, da Rede Globo, passará por uma semana conturbada. Segundo a coluna Sessão Extra, do Portal Extra, ele vai brigar com seu comparsa da Otabol, roubar a mãe, obrigar Clara (Mariana Ximenes) a lhe dar dinheiro e acabará preso numa perseguição no Paraguai.

Tudo vai começar quando Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) desmascarar o vilão, mostrando evidências de que ele roubou o dinheiro desviado por Saulo (Werner Schünemann) para comprar a fábrica da família. “Temos um dossiê completo com provas da transferência do dinheiro da Suíça para uma conta em seu nome em Nova York. Lamento, mas você vai ser preso”, avisa.

Bete comunica ainda que o juiz estabeleceu liminar proibindo a saída dele do país e que todas as suas contas estão bloqueadas. Fred fica transtornado e obriga o comparsa a lhe dar dinheiro, mas não consegue.

Sem saída, o vilão procura Candê (Vera Holtz), empurra a mãe e rouba R$ 200 de sua carteira. “Não fala nada para ninguém que eu vou fugir. Você não vai entregar o próprio filho pra polícia!”, ordena.

Fred procura Clara, lhe dá um tapa na cara, e obriga a vilã a lhe entregar 5 mil euros para comprar um passaporte falso e fugir do país. Ao tentar passar de carro pela fronteira do Paraguai, o vilão é perseguido, preso e levado para uma cela superlotada.

