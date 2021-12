Passione: Fred quer comprar a Metalúrgica Gouveia

Fred (Reynaldo Gianecchini) pretende comprar as ações da Metalúrgica Gouveia com o dinheiro que roubou de Saulo (Werner Schünemann), em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O vilão da trama de Sílvio de Abreu procurará um investidor financeiro para que avalie a situação da empresa da família de sua esposa, já que tem planos de aproveitar a má fase da companhia para passar a controlá-la. A cena será exibida no capítulo deste sábado, 13.







O investidor explicará que ele poderá adquirir as ações sem problema algum caso a Metalúrgica esteja mesmo abrindo seu capital. Fred dirá que planeja comprar as ações por meio de uma outra pessoas para manter seu nome longe do negócio. O vilão será informado que, para isso, deverá abrir uma empresa para efetuar o negócio de forma legal.









