Passione: Fred dá ultimato a Clara

Fred (Reynaldo Gianecchini) ficará irritado ao encontrar Clara (Mariana Ximenes) revirando seu apartamento com Danilo (Cauã Reymond) em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. Ela dirá que foi até a casa do ex em busca das joias porque não sabe se convencerá Totó (Tony Ramos) a passar as ações para o seu nome. A cena será exibida nesta segunda-feira, 30.

Após a saída do ciclista, o vilão dará um ultimato à ex-namorada. "Até amanhã, Clara. Amanhã. Você fala com o babaca do teu marido hoje de noite. Ou nem precisa falar mais, que não vai mais adiantar. Amanhã!".

