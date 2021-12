Passione: Fred apanha de Bete no enterro de Totó

Ao chegar no cemitério para o enterro de Totó (Tony Ramos), Bete, personagem de Fernanda Montenegro na novela Passione, da Rede Globo, dá de cara com Fred (Reynaldo Gianecchini) que faz questão de lhe dar as condolências pela morte do filho.



"Não faça isso, dona Bete... Não me tratem assim, eu estou sofrendo tanto quanto as senhoras, estou me sentindo péssima por ter atirado sem querer, eu juro que não tive culpa!", diz a golpista.



"Quanto mais longe você ficar, será melhor", Gemma comenta.

As cenas vão ao ar na próxima semana.

adblock ativo