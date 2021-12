Passione: Fred ameaça se vingar de Melina após ser abandonado no altar

Fred (Reynaldo Gianecchini) promete se vingar de Melina (Mayana Moura) por ter sido abandonado no altar bem na hora do casamento. A cena de “Passione” vai ao ar no dia 26 de julho, logo depois de a filha de Bete (Fernanda Montenegro) conversar com Mauro (Rodrigo Lombardi) e desistir de trocar alianças com o vilão.

Depois, Mauro e Melina informarão a Bete que irão se casar em poucos dias. A personagem de Fernanda Montenegro ficará surpresa com a notícia, pois sabe que o rapaz não gosta de sua filha.

