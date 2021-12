Passione: Fortunato ameaça contar verdade sobre o pai de Fátima

Ex-funcionário da Metalúrgica Gouveia, Fortunato (Flávio Migliacco) irá procurar Candê (Vera Holtz) na feira, no capítulo desta segunda-feira, 9, em “Passione”. O tio de Olavo (Francisco Cuoco) ameaçará revelar toda a verdade sobre o pai de Fátima (Bianca Bin) caso a mãe de Fred (Reynaldo Gianecchini) não aceite sair com ele.



"Foi o destino quem mandou a sua neta me procurar, pra juntar a gente de novo!", dirá Fortunato, com flores na mão. "Me escuta. Se você não me der uma chance, conto tudo que sei pra sua neta!". A feirante ficará preocupada, mas demonstrará que não está interessada em um novo relacionamento e entregará as flores para uma outra vendedora.

Segredo – Fátima busca descobrir a identidade do pai desde que ficou sabendo que Felícia (Larissa Maciel) é sua mãe. As duas foram criadas como irmãs porque a filha mais velha de Candê engravidou aos 14 anos. A família preferiu esconder a gestação da jovem por causa da repercussão que a notícia teria entre vizinhos e conhecidos.

