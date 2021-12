Passione: Eugênio foi assassinado por Saulo

Eugênio (Mauro) foi assassinado pelo filho Saulo (Werner Schünemann) em “Passione”. Segundo informações de coluna publicada na manhã desta terça-feira, 14, na Folha de S. Paulo, o empresário envenenou o pai no primeiro capítulo da trama. Até alguns meses, acreditava-se que o dono da empresa Gouveia havia morrido de infarto.

O homicídio do empresário foi um dos segredos da novela de Sílvio de Abreu. Um outro assassinato, que deve ocorrer por volta do capítulo 120, criará uma reviravolta na história. Ainda não foi informado qual o personagem deixará o folhetim. O autor já avisou, no entanto, que a vítima faz parte do núcleo principal de "Passione".

