Passione: Diogo confessa para Talarico que sentiu ciúme de Clara

Diogo (Daniel Boaventura) confessará para Talarico (Luiz Serra) que está apaixonado por Clara (Mariana Ximenes), em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O misterioso músico, que entrou na trama de Sílvio de Abreu para atrapalhar a vida da garçonete, falará sobre seu envolvimento com Clara depois de ser pressionado pelo dono do restaurante italiano. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 11.

O proprietário da cantina perceberá que Diogo mudou há alguns dias. "Você tem andado diferente, de um tempo para cá! Toda vez que você fala da Clara, parece que tem alguma coisa te incomodando". O músico tentará disfarçar, afirmando que está focado nos planos para prejudicar a ex-mulher de Totó (Tony Ramos), mas depois acabará falando a verdade.



"Está bom, está bom. Eu senti um pouco de ciúme, mesmo. Quando soube que a Clara já estava morando com o marido dela. Com o Totó. Apesar dessa mudança ajudar muito os meus planos", dirá o músico. Talarico chamará a atenção do seu funcionário para que seus projetos não sejam atrapalhados.

