Passione: Diana vai parar na delegacia após armação de Clara

Na novela global 'Passione', a personagem Clara (Mariana Ximenens) arma um flagrante na casa onde a jornalista Diana (Carolina Dieckman) mora com sua amiga Cris (Gabriela Carneiro da Cunha) e faz uma denúncia anônima à polícia.

As duas amigas são levadas à delegacia para prestar esclarecimentos sob os flashes de fotógrafos que foram chamados por Clara. A megera não poupou esforços e convocou a imprensa para acompanhar o caso.

Incomodada com a situação, Diana não descansa enquanto não encontra uma explicação para o acontecimento. A jornalista já estava preocupada com a presença de Clara na casa dos Gouveia e a ideia da vilã estar por trás desta armação surge quano Diana se recorda do período em que a falsa auxiliar de enfermagem trabalhava na casa da mãe de Cris.

Na época, Clara tentou incriminar Diana e o jardineiro pelo roubo de uma carteira. A semelhança dos episódios faz com que Diana conclua que Clara, além de ser cínica, continua querendo prejudicá-la. Determinada a provar sua inocência para a família Gouveia, a noiva de Gerson (Marcelo Antony) decide se empenhar para desmascarar a vilã.

As cenas do flagrante de Diana e Cris foram gravadas no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro e devem ir ao ar no dia 3 de junho. A trama vai ao ar de segunda a sábado, logo após o 'Jornal Nacional'.

