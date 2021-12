"Passione": Diana descobre que gravidez de Melina é falsa

A disputa entre Diana (Carolina Dieckmann) e Melina (Mayana Moura) para ficar com Mauro (Rodrigo Lombardi) está apenas começando em 'Passione'. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a filha de Bete Gouveia (Fernanda Montenegro) vai dizer que está grávida do noivo com o intuito de segurar o casamento.

O que a estilista não imagina é que Diana não vai gostar da notícia e resolve investigar a história, já que também não quer perder Mauro. A jornalista chama o executivo para ir até a clínica onde Melina fez o suposto teste de gravidez e descobrirão que o exame é falsificado. Decepcionado com a noiva, ele contará a mentira de Melina para toda a família.



As cenas estão previstas a irem ao ar a partir do dia 30 de agosto.



adblock ativo