Passione: Diana descobre o segredo de Gerson

Diana (Carolina Dieckmann) descobrirá o motivo pelo qual Gerson (Marcelo Antony) passa tantas horas misteriosamente na frente do computador, em “Passione”, novela das 20h da Rede Globo. No capítulo desta quinta-feira, 26, a jornalista encontrará o computador ligado e aproveita para conferir o que o marido tanto esconde, enquanto ele está no banho. A esposa do piloto ficará chocada com o conteúdo que encontrará.

adblock ativo