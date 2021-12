Passione: Diana conta para Mauro que vai se divorciar

Diana (Carolina Dieckmann) vai contar para Mauro (Rodrigo Lombardi) que pretende se separar de Gerson Gouveia (Marcelo Antony) na novela “Passione”. A jornalista dirá, durante um jantar, que tomou a decisão de pôr fim ao recente casamento porque não está conseguindo lidar com a crise no seu relacionamento com o famoso piloto de Stock Car.

