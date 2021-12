Passione: Danilo será deportado para o Brasil

Preso em uma boate da Itália, Danilo (Cauã Raymond) será deportado para o Brasil, na novela “Passione”. No capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 03, o advogado que Clara (Mariana Ximenes) contratou revelará ao ciclista, na delegacia, que poderá conseguir a sua liberação. Ele deixará claro, contudo, que o jovem poderá ter complicações com a justiça no seu país.



"Mas tem um problema. Você sairá daqui direto para o aeroporto, não tem escolha. Será expulso e tem que voltar para o Brasil. É a lei italiana. É triste, mas não existe outra solução”. O advogado afirmará ainda que irá acompanhá-lo até o avião para que não precise usar algemas durante a viagem. "Algemado, não. Por favor. Algemado, não", pedirá.

