Passione: Danilo rouba objeto de casa para comprar drogas

Danilo (Cauã Reymond) roubará uma peça de prata de sua própria casa para comprar drogas em “Passione”, novela das 21h da Rede Globo. O ciclista enfrentará mais uma crise de abstinência e, mesmo após os apelos de Sinval (Kayky Brito), pegará o objeto e sairá de casa apressado. A cena será exibida no capítulo desta quinta-feira, 23.



O filho de Stella dirá ao irmão que vai para o Guarujá porque precisa passar um tempo longe de sua família. Sinval, contudo, sabe que Danilo está descontrolado para consumir drogas. "Dan, não vai! Fica aqui. Não faz isso com você. Não faz isso com a gente.", pedirá.

