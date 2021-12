Passione: Danilo resolve ir atrás de Clara na Itália

Clara (Mariana Ximenes) vai revelar para Kelly (Carol Macedo) que sente falta de Danilo (Cauã Raymond) em “Passione”. No capítulo que vai ao ar no dia 16 de julho, a vilã da trama de Sílvio de Abreu ligará para a irmã e ficará sabendo que o ciclista a procurou. Animada, pedirá que a adolescente entregue o seu telefone para o filho de Stella (Maitê Proença).



Danilo ficará empolgado ao receber a notícia sobre Clara e afirma que viajará para a Itália atrás da moça. Apesar de empolgada com o ciclista, a vilã ficará preocupada com a presença do brasileiro na Europa, já que seu plano é casar com Totó (Tony Ramos) por causa da herança que ele ganhou da família Gouveia.

adblock ativo