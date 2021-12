Passione: Danilo fica revoltado após ser levado à clínica de reabilitação

Danilo (Cauã Reymond) ficará revoltado com Gerson (Marcello Antony) depois de ser levado, mais uma vez, à clínica que cuida de usuários de drogas. No capítulo de Passione que vai ao ar nesta quarta-feira, 17, o rapaz tentará fugir ao ver os funcionários da instituição.

No episódio da última terça, Gerson encontrou Danilo dormindo na rua e tentou ajudá-lo indo direto para a clínica. Somente ao chegar no local o ex-atleta reconhece o tio, mas ficará indócil ao perceber que ficará internado.



"Eu não quero ficar aqui! Me deixem em paz! Você me paga, Gê!", gritará.

