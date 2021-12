Passione: Danilo diz ao delegado que matou Saulo

Sem conseguir permanecer internado em uma clínica de reabilitação, Danilo (Cauã Reymond) foge da unidade e, em crise de abstinência, vai direto para a delegacia. Na unidade policial, revelará para o delegado que foi ele o responsável pela morte do pai, o empresário Saulo (Werner Schunemann). A cena será exibida no capítulo desta terça-feira, 30.



“O delegado... O senhor é o delegado? O senhor precisa me ouvir. O meu nome é Danilo Gouveia, sou filho do Saulo Gouveia, que foi assassinado. Eu sou o assassino dele! Eu matei o meu pai!”, dirá, após ter sido quase expulso da unidade após ter entrado sem autorização.

adblock ativo