Passione: Danilo confessa que trocou exame antidopping com o de Sinval

Depois da confusão causada por conta do falso resultado do exame antidopping de Sinval (Kayky Brito), Danilo (Cauã Reymond) resolverá contar a verdade para a família em “Passione”, trama do autor Sílvio de Abreu. A cena vai ao ar no capítulo desta segunda-feira, 12, após a exibição do Jornal Nacional.

